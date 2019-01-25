На трассе в Алтайском крае сгорел пассажирский автобус

Новости 10.01.2019 1:15 50

На трассе в Алтайском крае сгорел пассажирский автобус, который принадлежал индивидуальному предпринимателю. При пожаре никто не пострадал, сообщили «Аргументы и Факты-Алтай».

Журналистам рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, что сообщение о возгорании ПАЗ-3205 на 58 км межмуниципальной автодороги Куйбышево-Круглое в Угловском районе поступило утром 9 января. На момент прибытия пожарных автобус горел открытым огнем. Все четверо пассажиров эвакуировались самостоятельно.

Площадь пожара составила 20 кв. метров. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.