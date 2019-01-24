О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями Вторая волна закрытия ТЦ ЕДГ-2019 Да будет свет!
Скандал с декларациями
Вторая волна закрытия ТЦ
ЕДГ-2019
Да будет свет!

На трассе в Алтайском крае сгорел пассажирский автобус

Новости
41
0

На трассе в Алтайском крае сгорел пассажирский автобус, который принадлежал индивидуальному предпринимателю. При пожаре никто не пострадал, сообщили «Аргументы и Факты-Алтай».

Журналистам рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, что сообщение о возгорании ПАЗ-3205 на 58 км межмуниципальной автодороги Куйбышево-Круглое  в Угловском районе поступило утром 9 января. На момент прибытия пожарных автобус горел открытым огнем. Все четверо пассажиров эвакуировались самостоятельно.

Площадь пожара составила 20 кв. метров. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

Автор: Анна Перевощикова

Фото: Видео: Инцидент Рубцовск

#происшествия #алтайский край