Марию Бутину могут обменять на задержанного в РФ американца?

Новости 10.01.2019 1:45 39

В конце декабря в Москве по подозрению в шпионаже был задержан гражданин США Пол Уилан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Американские и российские СМИ сообщили о возможности обмена Уилана на уроженку Барнаула Марию Бутину, арестованную в США, но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не слышал заявлений по поводу обмена россиянки на задержанного американца, сообщили «РИА-Новости».

«Я таких заявлений не слышал, поэтому ничего не могу сказать», - сказал Песков.

По словам Пескова, Россия не использует людей как пешек в дипломатической игре.

«Наверное, о причинах тоже ничего не могу сказать, были заявления наших специальных служб, где причина была изложена, и были также заявления министерства иностранных дел. Пока к этому мне больше добавить нечего. », - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о причинах и обстоятельствах задержания Пола Уилана в РФ.

Ранее в российском МИДе​ также не нашли причин для переговоров об обмене Пола Уилана на Марию Бутину. Об этом замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в комментарии «Интерфаксу». «Никаких причин ставить вопрос в плоскость тех или иных обменов, разменов я не вижу», — сказал он, отметив, что сначала российская сторона должна пройти все процедуры, необходимые при задержании подозреваемого в шпионаже иностранца. «РИА Новости» чиновник пояснил, что «официально» обвинения Уилану еще не предъявлены, поэтому рассуждать об обмене пока «невозможно и неправильно».

Напомним, 29-летнюю уроженку Барнаула арестовали в США летом этого года. Девушку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также в работе иностранным агентом. 13 декабря в суде столичного округа Колумбия состоялось ключевое заседание по делу Бутиной. Она пошла на сделку с прокуратурой и признала вину по одному из пунктов обвинения.