Алтайским хозяйствам возместили ущерб от прошлогоднего паводка на 13,6 млн рублей

Новости 10.01.2019 2:20 60

Хозяйствам Алтайского края возместили часть ущерба, причиненного в 2018 неблагоприятными погодными условиями. Государственная поддержка была оказана федеральным центром в конце прошлого года, сообщили в пресс-службе минсельхоза Алтайского края.

В рамках распоряжения правительства РФ Алтайский край получил 13,6 млн рублей на возмещение ущерба сельхозтоваропроизводителям региона, которые пострадали от весеннего половодья прошлого года. Хозяйствам возмещено 50% ущерба.

Всего средства получили 257 сельхозтоваропроизводителей, в том числе 234 личных подсобных хозяйства.