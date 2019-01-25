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Алтайским хозяйствам возместили ущерб от прошлогоднего паводка на 13,6 млн рублей

Новости
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Хозяйствам Алтайского края возместили часть ущерба, причиненного в 2018 неблагоприятными погодными условиями. Государственная поддержка была оказана федеральным центром в конце прошлого года, сообщили в пресс-службе минсельхоза Алтайского края.

В рамках распоряжения правительства РФ Алтайский край получил 13,6 млн рублей на возмещение ущерба сельхозтоваропроизводителям региона, которые пострадали от весеннего половодья прошлого года. Хозяйствам возмещено 50% ущерба.

Всего средства получили 257 сельхозтоваропроизводителей, в том числе 234 личных подсобных хозяйства.

Автор: Анна Перевощикова

#алтайский край #сельское хозяйство