Охранник, отправивший школьника домой в летней обуви, поплатился должностью

В кадетской школе Горно-Алтайска уволили охранника, который отказался помогать ученику начальной школы и отправил его домой по морозу в летних туфлях. Информация опубликована на сайте прокуратуры Республики Алтай.

После уроков в декабре 2018 года ученик 4-го класса МАОУ «Кадетская школа № 4» обратился к охраннику с просьбой открыть кабинет, в котором он оставил зимнюю обувь. Однако охранник проигнорировал просьбу ребенка и не только не стал открывать кабинет, но и не сообщил о данной ситуации педагогам, при этом видя, что ребенок покидает школу в сменной обуви.

Отмечается, что мальчику пришлось идти до дома при температуре воздуха минус 18 градусов. После произошедшего родители ребенка обратились в городскую прокуратуру, по представлению которой охранник 9 января был уволен руководством учебного заведения.