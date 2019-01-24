Елки, лыжи и доклады. Виктор Томенко рассказал, как встретил Новый год

Новости 10.01.2019 14:37 56

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко написал в Instagram пост о том, как провел новогодние каникулы. Глава региона говорит, что успел и отдохнуть, и поработать.

В последний день 2018 года губернатор сходил на концерт в филармонию, посетил городские елки, а встретил Новый год с семьей.

На январских выходных Томенко побывал в Белокурихе, на озере Светлом, покатался на лыжах и на лошади, а в Рождество с женой сходил на концерт Хора Турецкого.

Губернатор рассказал, что также работал над планами на 2019 год, принимал доклады от дежурных и проводил рабочие встречи.

Пост Томенко сопроводил не только личными фотографиями, но и видео с лыжной прогулки.

В новогодние дни удалось и отдохнуть, и поработать. 30 декабря дал большое интервью «Алтайской правде», «Амителу», «Алтапрессу», «Банкфаксу», «Политсибру» и «Толку». 31 декабря посетил новогодний концерт в филармонии, встретил с семьей и друзьями Новый год, съездил на елки на площади Сахарова и Малотобольской. В январе пару дней провел в Белокурихе, познакомился с работой санаториев и других мест отдыха. Отлично! И видны желание и готовность развиваться дальше. Будем помогать. Съездил на озеро Светлое в Советском районе, в Новотырышкино и в Белокуриху-2. Работы там еще много, но и сделано уже немало. Со временем Белокуриха-2 обязательно станет местом притяжения туристов, спортсменов и отдыхающих. Опробовал горнолыжную трассу на Горе Мишиной. Там ещё предстоит поработать. А вот трасса на «биатлонке» готова и очень понравилась. С главой Белокурихи Константином Базаровым и главой Советского района Александром Полковниковым обсудил некоторые проблемы и перспективы развития муниципалитетов. 7 января, на Рождество, поздравил митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия, а вечером с женой побывал на концерте Хора Турецкого, где, кстати, встретился с Вероникой Сердюк, шар с желанием которой снял в Кремле с «Елки желаний». Мечта Вероники сбудется, она весной поедет в Санкт-Петербург. Что еще? Бегал по утрам на лыжах на «тропе здоровья» в Барнауле (отдельное спасибо Марии-Ра и А.Ф.Ракшину - сделали круглогодичный праздник для тысяч людей!!), а после обеда в эти дни работал с планами на 2019 год, принимал доклады дежурных, проводил рабочие встречи. Новогодние праздники в крае прошли без серьёзных аварий или ЧП. Сегодня вернулись в рабочий ритм. Всем хорошего настроения!

Под записью жители в ответ желают удачи и здоровья губернатору, благодарят за «живой доклад» и «близость к народу».