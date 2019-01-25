25% барнаульцев, опрошенных Финансовым университетом при правительстве РФ, недовольны своей нынешней жизнью. Это самый низкий показатель, начиная с 2011 года. Результаты опубликованы на сайте вуза.

Исследование, посвящённое экономическим настроениям населения, проходило в течение 2018 года в 76 городах России с населением более 250 тысяч человек. Всего в каждом населенном пункте было опрошено не менее 1000 респондентов.

Согласно полученным данным, в 2018 году уверенность в своём завтрашнем дне ощущали только 53% опрошенных жителей Барнаула, тогда как годом ранее этот показатель был на уровне 60%.