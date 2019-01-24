25% барнаульцев, опрошенных Финансовым университетом при правительстве РФ, недовольны своей нынешней жизнью. Это самый низкий показатель, начиная с 2011 года. Результаты опубликованы на сайте вуза.
Исследование, посвящённое экономическим настроениям населения, проходило в течение 2018 года в 76 городах России с населением более 250 тысяч человек. Всего в каждом населенном пункте было опрошено не менее 1000 респондентов.
Согласно полученным данным, в 2018 году уверенность в своём завтрашнем дне ощущали только 53% опрошенных жителей Барнаула, тогда как годом ранее этот показатель был на уровне 60%.
32% опрошенных барнаульцев выразили неуверенность в будущем предприятий, на которых работают. При этом год назад неуверенных было меньше — 27%.
Доля респондентов, в целом довольных жизнью, дотянула в Барнауле только до 75%. По сравнению с 2017 годом этот показатель снизился на 3%.
В целом по России самый высокий уровень удовлетворённости жизнью аналитики обнаружили в Грозном: в этом городе полностью или в основном довольны жизнью 88% опрошенных. Барнаул же оказался среди аутсайдеров по всем трем критериям: уверенность в завтрашнем дне, уверенность в будущем своего предприятия и удовлетворенность жизнью.