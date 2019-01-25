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В Хабарском районе мужчина убил годовалого ребенка из-за капризов

Новости
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Славгородский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Алтайскому краю предъявил обвинение 22-летнему жителю Хабарского района в убийстве малолетнего ребенка своей сожительницы. На момент преступления мужчина был пьян, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Следствие установило, что вечером 29 декабря прошлого года пьяный мужчина находился в доме один с годовалым ребенком своей сожительницы. Когда мальчик закапризничал, обвиняемый начал применять к нему физическую силу и задушил его.

Мужчину заключили под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование дела продолжается.

Автор: Анна Перевощикова

#алтайский край #дети #убийство