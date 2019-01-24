В январе прибавку к пенсии получат 573 тысячи пенсионеров в Алтайском крае

Новости 10.01.2019 16:20 46

В январе 573 тыс. неработающих пенсионеров в Алтайском крае получат прибавку к пенсии. С 1 января страховые пенсии для неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,05%, что в два раза выше прогнозного уровня инфляции по итогам 2018 года, сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Прибавку к пенсии получат пенсионеры, которые прекратили работать в сентябре или ранее. Всего в Алтайском крае проживают 689 тыс. получателей страховой пенсии, из них 573 тыс. (83%) являются неработающими.

«У каждого пенсионера прибавка индивидуальная. Чем выше стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов, тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации», - уточняет заместитель управляющего ОПФР по Алтайскому краю Наталия Мочалова.

Также отмечается, что предприятия почтовой связи в Алтайском крае начали доставку пенсий с 3 января. Перечисление пенсий в кредитные организации для зачисления на счета пенсионеров, получающих пенсию 8 числа, прошло в конце декабря 2018 года. Остальные пенсионеры получат пенсию без изменений - 14 и 22 числа.