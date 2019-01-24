Алтайские специалисты рассказали, как выбрать качественную колбасу

Новости 10.01.2019 16:46 39

Чтобы купить хорошую и качественную колбасу, нужно знать, как определить качество колбасы.

Полукопченую колбасу изготавливают на натуральных опилках. Часто производители колбасы экономят на этом и используют при ее производстве искусственный "дым". Такая колбаса будет иметь резкий запах, аромат ее будет явно немясной. Посмотрите, какой жир имеется в колбасе. Варено-копченая колбаса не должна иметь сильного аромата. В колбасу с сильными ароматами добавляют много химии.

Сырокопченая колбаса должна иметь твердую структуру. Изучайте этикетку на колбасе. Если Вы увидите, что в ее состав добавлены Е1200, следовательно, технология копчения не была соблюдена. Качество такой колбасы оставляет желать лучшего. Самые доступные по цене - это вареные колбасы, в которых часто вместо мяса, добавляется соя. А чтобы такая колбаса была вкусной и аппетитной, в нее производители добавляют различные вкусовые приправы, чеснок. Понюхайте такую колбасу и если у нее сильный пряный аромат, перед Вами не настоящая вареная колбаса, а колбаса, в которую добавлена сояПокупая колбасу, читайте состав, который написан на этикетке. Лучше покупать ту колбасу, которая сделана по ГОСТу, а не по техническим условиям (ТУ). Естественно, такая колбаса и стоить будет намного дороже.

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