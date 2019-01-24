На ремонт теплосетей в Барнауле направят почти 2 млрд рублей

Летом 2019 года СГК планирует отремонтировать в Барнауле около 40 км теплосетей. На это направят около 2 млрд рублей, сообщает официальный сайт Алтайского края.
Всего на ближайшие 10 лет СГК рассчитывает вложить в обновление теплосетевой инфраструктуры Барнаула порядка 7,5 млрд рублей с учетом средств, предусмотренных подписанным в 2017 году концессионным соглашением, и плана на 2019 год.
«Сегодня мы большую работу ведем с администрациями Барнаула и края. Была создана рабочая группа, которая рассматривала возможность отнесения к ценовой зоне теплоснабжения краевого центра. Рассматривались тарифные, бюджетные последствия, нагрузка на потребителя. Обсуждались различные варианты, и метод альтернативной котельной показал наилучший результат по нагрузке на потребителя. При этом не возникает резких скачков в росте тарифа, а есть поступательная индексация на уровень инфляции, установленный по индексу потребительских цен», - рассказал директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.