На ремонт теплосетей в Барнауле направят почти 2 млрд рублей

Новости 10.01.2019 17:19 39

Летом 2019 года СГК планирует отремонтировать в Барнауле около 40 км теплосетей. На это направят около 2 млрд рублей, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Всего на ближайшие 10 лет СГК рассчитывает вложить в обновление теплосетевой инфраструктуры Барнаула порядка 7,5 млрд рублей с учетом средств, предусмотренных подписанным в 2017 году концессионным соглашением, и плана на 2019 год.