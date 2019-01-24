Руководство барнаульского лицея №101 наказали после драки учеников

Новости 10.01.2019 17:50 36

Директора барнаульского лицея №101 привлекли к дисциплинарной ответственности. Ранее учебное заведение стало известно из-за двух случаев: драки учеников в 2015 году и «травли» школьника другими учениками, сообщили «РИА-Новости».

Помимо директора наказали и заведующего учебной участью. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Об этом журналистам рассказали в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

«Как только стало известно о происшествии, детский омбудсмен связалась с уполномоченным по правам ребенка в Алтайском крае, была организована встреча с мамой ребенка, в ходе которой рассмотрены различные варианты медиации и устранения конфликта. Одновременно Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру края с просьбой провести проверку деятельности школы-лицея и дать правовую оценку по защите прав и законных интересов несовершеннолетнего со стороны администрации и педагогов учебного заведения, а также иных органов системы профилактики. По итогам проверки вынесено представление МБОУ «Лицей № 101» об устранении выявленных нарушений. Директор образовательной организации привлечен к дисциплинарной ответственности, а в отношении заведующего учебной частью школы-лицея возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Халатность», - говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена.

Комитету по образованию Барнаула рекомендовано принять административные и дисциплинарные меры в отношении сотрудников лицея, оказать психолого-педагогическую помощь всем участникам конфликта, повысить компетентность сотрудников лицея по предупреждению кризисных ситуаций.

Также в пресс-службе отметили, что прокуратура Алтайского края продолжит проверку деятельности лицея.

Ранее «Политсибру» сообщал, что мама одного из барнаульских лицеистов заявила о систематической травле в образовательном учреждении. Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту бездействия должностных лиц МБОУ «Лицей №101» Барнаула. Позднее следователи установили еще один факт непринятия мер реагирования руководством школы. В марте 2015 года в медучреждение был госпитализирован одиннадцатилетний школьник с переломом ноги, который он получил в результате драки на территории лицея. Мальчик подрался с другим учеником лицея. Должностные лица и педагогический состав учебного заведения знали об инциденте, но каких-либо мер по урегулированию ситуации они не предприняли.