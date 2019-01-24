СК Алтайского края: «Праздничные дни для следователей не отличались от рабочих будней»

Новости 10.01.2019 18:33 58

Следственный комитет по Алтайскому краю рассказал о криминальной обстановке в праздничные дни. По словам пресс-службы комитета, «праздничные дни для следователей и следователей-криминалистов СУ СК РФ по Алтайскому краю не отличались от рабочих будней».

Сообщения о совершении тяжких и особо тяжких преступлений против личности, гибели людей при пожарах поступали в комитет ежедневно. За период с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года следователями было возбуждено семь уголовных дел по фактам убийств, два уголовных дела о преступлениях по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Также возбуждено несколько уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы. Большинство преступлений совершено из-за распития алкоголя и конфликтов.

В праздничные дни следователи занимались не только расследованиями особо тяжких преступлений, но и проводили доследственные проверки по фактам гибели граждан в результате пожаров. За указанный период произошло 13 случаев пожаров с гибелью людей.

Больше всего пожаров за новогодние праздники произошло в Михайловском районе. Так, 3 января в селе Михайловка в частном жилом доме при тушении пожара были обнаружены тела мужчины и женщины. Предварительная причина возгорания - прогар в печной трубе. В том же селе 7 января в результате пожара в жилом доме погибли двое мужчин. Причиной возгорания могло стать нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления. По данным фактам проводятся доследственные проверки, назначены судебно-медицинские и пожара-технические экспертизы.