О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями Вторая волна закрытия ТЦ ЕДГ-2019 Да будет свет!
Скандал с декларациями
Вторая волна закрытия ТЦ
ЕДГ-2019
Да будет свет!

ВТБ запускает эквайринговое обслуживание в Большом театре

Новости
51
0

ВТБ заключил договор на обслуживание всех касс Большого театра и продаж билетов через сайт организации.

Клиентам доступны в том числе бесконтактные способы оплаты, включая системы Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. К оплате принимаются карты как международных платежных систем, так и карты «Мир».

«Банк ВТБ с гордостью выступает единственным партнером Большого Театра по обслуживанию эквайринга как физических касс, так и продаж через интернет-сайт. Большой театр – это национальный бренд России в масштабах мирового искусства. Мы разделяем его особое внимание к своим зрителям и предоставим максимально стабильный и надежный сервис. Эквайринг такого учреждения — это знаковый проект для ВТБ. Мы планомерно укрепляем свои позиции в обслуживании предприятий сферы культуры», — отметил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Автор: Анна Перевощикова

Фото: moose.gift

#втб