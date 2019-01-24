ВТБ запускает эквайринговое обслуживание в Большом театре

Новости 10.01.2019 18:52 45

ВТБ заключил договор на обслуживание всех касс Большого театра и продаж билетов через сайт организации.

Клиентам доступны в том числе бесконтактные способы оплаты, включая системы Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. К оплате принимаются карты как международных платежных систем, так и карты «Мир».