Четыре человека пострадали и один погиб в ДТП в Алейском районе

Новости 10.01.2019 19:13 47

Сегодня, 10 января, на 118 километре автодороги А-322 «Барнаул – Рубцовск» произошло смертельное ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что мужчина 1957 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21093, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan под управлением мужчины 1972 года рождения.

В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался в медицинском учреждении. Водитель иномарки, а также трое его пассажиров — девушка 2000 года рождения, юноша 2003 года рождения и мальчик 2013 года рождения были доставлены в медучреждение для оказания помощи.