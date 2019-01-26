Археологи установили местоположение деревни, давшей начало городу Кемерово

Новости 10.01.2019 19:51 60

Археологи обнаружили местонахождение деревни Кемерово, из которой позднее вырос город. Первое упоминание о деревне относится к 28 апреля 1721 года, сообщил старший научный сотрудник лаборатории археологии Федерального исследовательского центра угля и углехимии (ФИЦ УУХ) СО РАН Алексей Марочкин ТАСС.

«Для археологической проверки было выбрано несколько мест. Проведя разведку, мы нашли место, где располагался населенный пункт, который впоследствии дал начало Кемеровскому поселку, а потом и самому городу», - сказал Марочкин.

По его словам, в ходе разведки был обнаружен слой земли XVIII века, который сохранил следы присутствия человека. В нем видны остатки жилищ, очагов и т.п. В этом культурном слое была обнаружена одна из ценных находок - мелкая монета, отчеканенная в 1748 году при императрице Елизавете Петровне.

Работы планируют продолжить в 2019 году. Разведка проводилась на средства гранта президента РФ. Российские археологи надеются, что снова получат финансовую поддержку.

Алексей Марочкин добавил, что деревня Кемерово располагалась на правом берегу Томи и позже выросла в город Щегловск, а затем и в административный центр – Кемерово. Это подтверждается письменными источниками XVIII века.