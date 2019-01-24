Неоправданная спешка: как барнаульцы отреагировали на подорожавший проезд

Новости 10.01.2019 20:40 56

С 1 января 2019 года в Барнауле выросли цены на проезд, чего так давно ждали перевозчики. Между тем горожане восприняли очередной удар по кошельку по большей части философски. Чего не скажешь относительно информационной составляющей кампании. Так, по этому поводу негодуют, но продолжают скупают транспортные карты пенсионеры. В чем же именно проявляется недовольство барнаульцев?

Цена на проезд за наличный расчет в автобусе, трамвае и троллейбусе цена теперь составляет 23 рубля, в маршрутках - 25 рублей. Корреспонденты «Политсибру» пообщались с пассажирами нескольких автобусов. Рассчитывающиеся наличными жители оказались весьма терпимыми к нововведениям и ссылались на то, что «все дорожает» и «деваться вроде как некуда». Кондукторы рассказали, что горожане пока часто путаются в стоимости билета, но особых возмущений не высказывают.

Стоит сказать, что существенно сэкономить можно, купив транспортную карту с одним из нескольких тарифов. Как рассказала «Политсибру» представитель сети «Лига Пресс», занимающейся реализацией транспортных карт, продажи к концу года существенно выросли.

Если в октябре было продано (без учета «сезонных» школьных и студенческих карт) 530 штук, то в ноябре цифра начала расти (565 штук), а в декабре жители купили уже 1393 транспортных карт (включая брелки и браслеты).

Как рассказывают в «Лига Пресс», продавцам в киосках сейчас приходится очень тяжело. Пенсионеры не стесняются в выражениях и обвинениях киоскеров во всех грехах. И дело все не столько в подорожании, сколько в недостаточности информации. Повышение цен можно было бы отложить на месяц, а за это время провести достаточную разъяснительную работу и как следует подготовить горожан к изменениям не только в стоимости, но и в линейке тарифных планов.

«По большому счету, информирования не было нигде. Когда мы получили от Центртранса известие о том, что проезд подорожает, первое, что мы спросили, как вы собираетесь информировать людей?», - рассказывает собеседница.

В ответ в Центртрансе сообщили, что информация будет в паре сюжетов на телевидении, в газетах и на интернет-платформах. Однако, основная часть держателей транспортных карт – пенсионеры. Чтобы донести информацию более эффективным методом, в «Лига Пресс» предлагали сделать понятные листовки, которые можно раздавать через киоски. Листовки получили, но с все той же непонятной для многих таблицей расценок и тарифов в формате A5. Но кроме знания условий тарифов есть немало технических сложностей, которые также нужно рассказывать людям. К примеру, в конце года начал действовать новый тариф, но перевести пассажира на него технически стало возможно только с 1 января. К тому же, сложно это в объяснении и самим работникам киосков, потому что преимущественно это также пенсионеры.

Аналогичная проблема с донесением информации и работой с населением была и при вводе всей системы электронной оплаты проезда, но прошлые ошибки администрация города, по всей видимости, не учла.