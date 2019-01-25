Все «мусорные» регоператоры в Алтайском крае приступили к работе 1 января

В Алтайском крае все «мусорные» региональные операторы приступили к работе с 1 января. Всего в регионе работают семь организаций в семи зонах, сообщил ТАСС со ссылкой на минстройжкх края.
Уточняется, что регоператоры начали работу не во всех муниципальных образованиях. Например, в Каменской зоне работа пока ведется лишь в Камне-на-Оби, в сельских районах работа начата в райцентрах. В небольших селах работа начнется позже.
Во время праздничных дней от жителей частного сектора Бийска поступали жалобы. Люди были недовольны тем, что местом сбора мусора определили не контейнеры, которые выставляются около домов, а место, которое им определил муниципалитет.
В «ЭКО-Комплексе», который является регоператором по обращению с ТКО в Барнаульской зоне, рассказали журналистам, что компания приступила к работе в качестве регоператора с 15 декабря 2018 года в городе и с 1 января в восьми сельских районах вокруг города. В компании отметили, что пока вывоз организован только в тех населенных пунктах, где раньше он уже производился.
«Как правило, это районные центры, к примеру, в Калманском районе это районный центр и Новороманово, в Павловске - Павловск и Сибирские огни, есть территории, где мы захватываем 1-2 села. В остальные села мы будем заходить в ближайшее время. Раньше они решали эту проблему самостоятельно, пока будут делать это в старом формате. Туда мы будем заходить постепенно, нам нужно отладить этот процесс», - отметили в организации.