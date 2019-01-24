Все «мусорные» регоператоры в Алтайском крае приступили к работе 1 января

Новости 10.01.2019 20:30 43

В Алтайском крае все «мусорные» региональные операторы приступили к работе с 1 января. Всего в регионе работают семь организаций в семи зонах, сообщил ТАСС со ссылкой на минстройжкх края.

Уточняется, что регоператоры начали работу не во всех муниципальных образованиях. Например, в Каменской зоне работа пока ведется лишь в Камне-на-Оби, в сельских районах работа начата в райцентрах. В небольших селах работа начнется позже.

Во время праздничных дней от жителей частного сектора Бийска поступали жалобы. Люди были недовольны тем, что местом сбора мусора определили не контейнеры, которые выставляются около домов, а место, которое им определил муниципалитет.

В «ЭКО-Комплексе», который является регоператором по обращению с ТКО в Барнаульской зоне, рассказали журналистам, что компания приступила к работе в качестве регоператора с 15 декабря 2018 года в городе и с 1 января в восьми сельских районах вокруг города. В компании отметили, что пока вывоз организован только в тех населенных пунктах, где раньше он уже производился.