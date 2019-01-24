«Росводоканал Барнаул» подвел итоги работы в новогодние праздники

Новости 10.01.2019 21:20 52

«Росводоканал Барнаул» отработал праздничные дни в штатном режиме. Работники call-центра за 9 дней приняли от абонентов 807 звонков, что на 31% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Было зарегистрировано 228 заявок, касающихся работы систем водоснабжения и водоотведения. Чаще всего потребители информировали о засорах сетей канализации: в первые дни нового года их количество традиционно вырастает.

С 31 декабря по 8 января сотрудники предприятия устранили более 137 засоров на канализационных сетях и 12 повреждений водопроводов, четыре из которых – на сетях, не стоящих на балансе предприятия. Отметим, что засоров по сравнению с прошлым годом стало больше на 37%. Также специалистами предприятия был оперативно выполнен ремонт и отогрев 88 колонок.

В праздничные дни в барнаульском водоканале продолжались и плановые работы. Были заменены две задвижки, еще десять – подготовлены к замене, отремонтированы 16 пожарных гидрантов, 15 водопроводных и канализационных колодцев. Значительно увеличилась протяженность промытых сетей водоотведения: более 5,7 км в 2019 году по сравнению с двумя км в прошлом году.