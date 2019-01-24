В алтайской «Шишковке» с размахом отметят ремонт

Новости 10.01.2019 23:20 47

В краевой библиотеке им.В.Я.Шишкова в Барнауле пройдет концерт по поводу обновления первого этажа. 16 января обновленное пространство наконец презентуют посетителям.

Как сообщили в пресс-службе библиотеки, на концерте споют барнаульские музыканты – группа «Горизонталь» и Алена Дели, выступят танцоры танго-клуба «Амигос».

Впервые гости соберутся в обновленном холле первого этажа, где несколько месяцев шел ремонт. Как уже писал «Политсибру», на проект «Шишковке» из краевого бюджета выделили 12 млн рублей. Проект выполняла компания «ВитаРус» из Рязани - одна из немногих в стране профильных организаций, специализирующихся на проектировании библиотечного пространства.

Концерт начнется в 18.00, вход свободный.