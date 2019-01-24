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В алтайской «Шишковке» с размахом отметят ремонт

Новости
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В краевой библиотеке им.В.Я.Шишкова в Барнауле пройдет концерт по поводу обновления первого этажа. 16 января обновленное пространство наконец презентуют посетителям.

Как сообщили в пресс-службе библиотеки, на концерте споют барнаульские музыканты – группа «Горизонталь» и Алена Дели, выступят танцоры танго-клуба «Амигос».

Впервые гости соберутся в обновленном холле первого этажа, где несколько месяцев шел ремонт. Как уже писал «Политсибру», на проект «Шишковке» из краевого бюджета выделили 12 млн рублей. Проект выполняла компания «ВитаРус» из Рязани -  одна из немногих в стране профильных организаций, специализирующихся на проектировании библиотечного пространства.

Концерт начнется в 18.00, вход свободный.

Автор: Рита Перегудова

Фото: vk.com/akunb

#барнаул #ремонт #культура