Молодой барнаулец перерезал горло соседу и спрятал тело в лесу

Новости 10.01.2019 23:45 41

Следственный отдел по Центральному району Барнаула СУ СК по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Барнаула. Он обвиняется в убийстве соседа по общежитию, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

Следствие установило, что в октябре 2018 года в Барнауле обвиняемый и его сосед по общежитию, которые находились в нетрезвом состоянии, поссорились. Мужчины вышли к лесополосе недалеко от общежития, словесная ссора переросла в драку. Обвиняемый нанес соседу 32 удара по голове и телу, от которых потерпевший потерял сознание. Тогда молодой человек имеющимся ножом перерезал мужчине горло, а тело спрятал в лесополосе, забросав мусорными пакетами.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал и рассказал, что сосед, находясь в состоянии алкогольного опьянения, постоянно и необоснованно оскорблял его. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.