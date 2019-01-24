Судебное заседание по делу «провинившихся» депутатов БГД закрыли от прессы

Новости 10.01.2019 21:45 77

10 января в Центральном районном суде проходит заседание по делу ошибок с декларациями депутатов Барнаульской гордумы. Как сообщил корреспондент «Политсибру», судебное заседание решили закрыть от прессы.

О проведение заседания без журналистов ходатайствовал юрист Барнаульской гордумы, представители всех сторон не возражали, и судья приняла соответствующее решение.

Отметим, что осветить резонансную тему в суд сегодня пришли журналисты трех изданий. Подробности заседания, которое еще продолжается на момент публикации, «Политсибру» расскажет позднее.

Отметим, что в декабре прокуратура подала в суд, чтобы Гордума еще раз рассмотрела вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов. В деле замешаны 14 депутатов, которых «поймали» на недостоверных декларациях, хотя на сайте Центрального районного суда Барнаула указаны лишь шесть народных избранников. Это Егор Банщиков, Марат Жумадилов, Александр Лисицын, Алексей Меркулов, Вячеслав Перерядов и Александр Тайчер. Ближайшее заседание суда по данному вопросу пройдет 10 января.

Народные избранники из данного списка в разговорах с «Политсибру» утверждают, что ни в чем не виноваты и даже подозревают прокуратуру в предоставлении недостоверной информации.