Анатолий Локоть будет участвовать в выборах мэра Новосибирска

Новости 10.01.2019 22:15 76

Действующий мэр Новосибирска, первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть примет участие в грядущих выборах главы города в 2019 году. Об этом рассказал второй секретарь новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов, пишет «Коммерсантъ-Сибирь».

«На сегодняшний день Анатолий Локоть является ведущей политической фигурой в области, и это признают практически все, включая наших противников. Коммунист впервые был избран мэром самого крупного муниципального образования страны, и теперь Анатолий Локоть будет избираться на новый срок. Несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в стране и ограничения бюджета, город продолжает динамично развиваться и это видят новосибирцы. Уровень доверия к мэру-коммунисту по результатам соцопросов достаточно высок…Для нас это важнейший этап, важнейший экзамен в нашей новейшей политической истории. Такой экзамен мы сдаем, наверное, в первый раз», - отметил Сулейманов.

Напомним, в 2014 году Анатолий Локоть победил на досрочных выборах мэра Новосибирска. Он опередил исполнявшего обязанности главы города Владимира Знаткова, выдвинутого от «Единой России», набрав 43,75% голосов избирателей.