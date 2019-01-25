МТС купила одного из крупнейших в России облачных провайдеров за 2,491 млрд рублей

Новости 11.01.2019 0:40 58

Дочерняя компания ПАО «МТС» Vostok Mobile B.V (Нидерланды) приобрела у группы частных инвесторов за 2,491 миллиарда рублей ООО «ИТ-Град 1 Клауд» - одного из крупнейших облачных провайдеров на российском рынке IaaS. Группа компаний развивает облачное направление с 2008 года.

Облачные услуги предоставляются на базе собственного оборудования в Москве, Санкт-Петербурге и Алматы (Казахстан).

По словам вице-президента МТС по цифровым бизнес-решениям Валерия Шоржина, сделка поможет повысить эффективность бизнеса провайдера #CloudMTS и позволит предложить клиентам новые уникальные сервисы.

Облачный провайдер #CloudМТS отличается бесперебойностью работы и повышенной отказоустойчивостью. В 2018 году на его базе предложены новые облачные услуги для бизнеса, среди которых почтовые сервисы, хранение и обмен корпоративной информацией, выделенный сегмент для работы с персональными данными. Кроме того, у российских компаний впервые появилась возможность воспользоваться продуктами Microsoft Azure Stack.