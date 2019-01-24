Не отравились и не покалечились. Барнаульцы спокойно встретили Год свиньи

Новости 11.01.2019 1:15 45

Новогодние каникулы 2019 года прошли в Барнауле без эксцессов. Медики рассказали, что горожане не получили ни смертельных отравлений алкоголем, ни серьезных травм. Пресс-конференция по итогам январских праздников прошла в краевом минздраве.

О ситуации в период каникул рассказал замглавврача станции скорой помощи Андрей Елисеев, руководитель Алтайского краевого центра термических поражений Виктор Сигитов, главный токсиколог Барнаула Герман Балаганский, представители Роспотребнадзора.

Медики заявили, что праздники прошли спокойно: не наблюдается роста заболеваемости ОРВИ, гриппа не зарегистрировано совсем, никто серьезно не пострадал от алкогольного отравления, не было переломов на горках и ожогов от фейерверков.

Однако, как сообщалось ранее, в Барнауле в праздничные дни число вызовов врачей выросло на треть. Общее число обращений, которые поступили на номер 103, составило около 9 тысяч. Эксперты объясняют это несколькими факторами. Во-первых, многие думали, что на каникулах поликлиники не работают. Во-вторых, гораздо проще вызвать скорую, чем идти к врачам самим, пояснили специалисты.

Кстати, обращений по поводу травм на городских горках было крайне мало, заметил Андрей Елисеев. 1 января зарегистрировано всего шесть. Он отметил, что обращений много было в далекие времена, когда около театра драмы строили большую горку. Вот там люди действительно «ломались». Сейчас все опасные горки заставляют переделывать, подчеркнул медик.

Во всех случаях этого года барнаульцы на горках получали только ушибы.

Также эксперты прокомментировали вновь появившуюся в соцсетях информацию о смертельно опасных мандаринах и других продуктах. Все это «рыночные игры» и к реальности отношения не имеют. Всплеска отравлений или какого-то иного вреда здоровью в крае и Баранауле в связи с этим не регистрируют.