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Накануне в барнаульский зоопарк «Лесная сказка» приезжал известный фотохудожник и путешественник из Иркутска Евгений Доманов. Он провел фотосессию барнаульским питомцам и планирует вернуться в зоопарк летом, сообщил директор зоопарка Сергей Писарев.
«Животные нашего зоопарка вызвали интерес только потому, что они оказались самыми выразительными, красивыми в сравнении с такими же видами в других зоопарках мира. Путешествуя по зоопаркам и национальным паркам, Евгений выбирает только самых красивых животных», - отметил директор «Лесной сказки».
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На своей странице Вконтакте Доманов рассказал, что отправился в столицу Алтайского края для осуществления своей мечты. Животные барнаульского зоопарка вошли в календарь фотографа.
«В последнее время меня очень увлекла съемка диких животных, и я мечтал снять красивые портреты пумы, черной пантеры и леопарда. Прошел год, а мечты так и оставались мечтами, я даже думал, что это невозможно, пока несколько дней назад я не набрал в поисковике места обитания этих кошек... В числе разнообразной информации Гугл выдал мне одно очень интересное место - парк «Лесная сказка» на Алтае. Я зашел к ним на сайт и обомлел: все мои любимые дикие кошки находились там в одном месте! Встретили меня как родного. Накормили, напоили, отогревали после съемок и ни разу не дали заплатить, все как на Кавказе!», - пишет фотограф.