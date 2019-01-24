«Мои любимые дикие кошки в одном месте»: известный фотограф запечатлел животных барнаульского зоопар

Новости 11.01.2019 1:45 39

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Накануне в барнаульский зоопарк «Лесная сказка» приезжал известный фотохудожник и путешественник из Иркутска Евгений Доманов. Он провел фотосессию барнаульским питомцам и планирует вернуться в зоопарк летом, сообщил директор зоопарка Сергей Писарев.

«Животные нашего зоопарка вызвали интерес только потому, что они оказались самыми выразительными, красивыми в сравнении с такими же видами в других зоопарках мира. Путешествуя по зоопаркам и национальным паркам, Евгений выбирает только самых красивых животных», - отметил директор «Лесной сказки».

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На своей странице Вконтакте Доманов рассказал, что отправился в столицу Алтайского края для осуществления своей мечты. Животные барнаульского зоопарка вошли в календарь фотографа.