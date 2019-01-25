Росгвардейцы задержали в Барнауле мужчину с украденной водкой прямо на выходе из «Мария-Ра»

Новости 20.01.2019 1:08 153

19 января в Барнауле по адресу Антона Петрова, 176 в магазине "Мария-Ра" мужчина пытался украсть бутылку водки. Он положил ее в пакет и побежал к выходу, однако осуществить задуманное ему не удалось. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

На беду грабителя в это время рядом с магазином находился экипаж Росгвардии, который мужчину скрутил. Далее его завели в магазин и после обнаружения в пакете неоплаченной водки, не успевший воспользоваться добычей барнаулец в сопровождении правоохранителей уехал в отдел.