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Росгвардейцы задержали в Барнауле мужчину с украденной водкой прямо на выходе из «Мария-Ра»

Новости
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19 января в Барнауле по адресу Антона Петрова, 176 в магазине "Мария-Ра" мужчина пытался украсть бутылку водки. Он положил ее в пакет и побежал к выходу, однако осуществить задуманное ему не удалось. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

На беду грабителя в это время рядом с магазином находился экипаж Росгвардии, который мужчину скрутил. Далее его завели в магазин и после обнаружения в пакете неоплаченной водки, не успевший воспользоваться добычей барнаулец в сопровождении правоохранителей уехал в отдел.

Автор: Артем Кузнецов