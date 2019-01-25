При столкновении двух авто в Залесовском районе погибли люди

Новости 11.01.2019 0:14 53

Сегодня, 10 января, в Залесовском районе на 76 км автодороги «Алтай – Кузбасс» произошла смертельная авария. Два человека погибли, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Прибывшие на место трагедии сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что женщина 1967 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем ВАЗ-2115 под управлением мужчины 1986 года рождения, двигавшегося во встречном направлении.

Водитель автомобиля ВАЗ-2115 и его пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водителю автомобиля иномарки была оказана медицинская помощь, госпитализация не понадобилась.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства произошедшего.