Ветхий дедов дом втянул главного барнаульского единоросса в судебные тяжбы

Новости 11.01.2019 14:03 98

Прошедшее 10 января заседание по делу о декларациях депутатов Барнаульского гордумы ожидаемо стало не последним. Об этом «Политсибру» рассказал депутат БГД и руководитель фракции «Единая Россия» в Гордуме Вячеслав Перерядов.

Вчера в ходе заседания судья Мария Овсянникова выслушала позиции всех сторон и собрал информацию. Суд принял решение перенести заседание на 6 февраля.

Вячеслав Перерядов поделился подробностями ситуации, касающейся его декларации. Поводом для замечаний стал дом его дедушки. По техническим причинам он не вошел в документ.

«Имущество, на которое указывает прокуратура, является не купленным, а дарственным. Это 1/4 доля дома моего дедушки, которому 90 лет, и который в этом ветхом доме проживает с 60-х годов. Более того, данный дом был указан мной в предыдущей декларации, с которой я шел на выборы, указан в предвыборном бюллетене, где я знакомил избирателей со своим имуществом. В той декларации, которую рассматривают сейчас по техническим причинам этот дом не указался», - рассказал депутат.

Перерядов отметил, что придерживается прежней позиции – никакой коррупционной составляющей в действиях депутатов нет. Прокуратура же настаивает, что БГД должна вновь рассмотреть вопрос и вынести решение – лишить депутатов мандатов.

Напомним, первое судебное заседание по делу барнаульских депутатов, допустивших неточности в декларациях о доходах за 2017 год, было закрыто для СМИ после ходатайства юриста гордумы.