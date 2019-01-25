Рубцовчанина осудили за покушение на убийство племянника и пожилого отца

Новости 11.01.2019 14:45 48

В Рубцовском районе местный житель признан виновным в покушении на убийство своего отца и малолетнего племянника. Преступление он совершил будучи в нетрезвом состоянии, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

Вечером 24 июня 2018 года мужчина из-за внезапно возникшей личной неприязни ударил ножом четырёхлетнего племянника и 65-летнего отца. Потерпевший мужчина побежал за помощью к соседям, которые смогли пресечь противоправные действия злоумышленника. Ребенка и мужчину госпитализировали в медицинское учреждение, где им оказана квалифицированная помощь.

Подсудимый полностью признал вину, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с ограничением свободы на один год.