Центр охраны материнства и детства создали в Барнауле

Новости 11.01.2019 16:09 40

В Барнауле открыли Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства. Как сообщают в краевом минздраве, это принципиально новое для системы здравоохранения региона лечебное учреждение.

Создан центр в результате присоединения к Алтайской краевой клинической детской больнице Перинатального центра Алтайского края и Городской детской больницы №2 Барнаула.

Отмечается, что при объединении учреждений не потребовались финансовые вложения и сохранен кадровый потенциал.

В состав центра входят стационар на 670 коек (30 отделений), 14 диагностических отделений и детский консультативно-диагностический центр на 350 посещений в смену.

Кроме того, впервые в Алтайском крае в новом центре открыли выездную патронажную службу паллиативной медицинской помощи, уроандрологическое отделение, центр анестезиологии и реанимации. В будущем здесь планируют создать сурдологический центр.

Интересно, что ближайший краевой клинический центр охраны материнства и детства расположен в Красноярске.