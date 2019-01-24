В Барнауле открыли Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства. Как сообщают в краевом минздраве, это принципиально новое для системы здравоохранения региона лечебное учреждение.
Создан центр в результате присоединения к Алтайской краевой клинической детской больнице Перинатального центра Алтайского края и Городской детской больницы №2 Барнаула.
Отмечается, что при объединении учреждений не потребовались финансовые вложения и сохранен кадровый потенциал.
В состав центра входят стационар на 670 коек (30 отделений), 14 диагностических отделений и детский консультативно-диагностический центр на 350 посещений в смену.
Кроме того, впервые в Алтайском крае в новом центре открыли выездную патронажную службу паллиативной медицинской помощи, уроандрологическое отделение, центр анестезиологии и реанимации. В будущем здесь планируют создать сурдологический центр.
Интересно, что ближайший краевой клинический центр охраны материнства и детства расположен в Красноярске.
«Надеюсь, опыт соседних регионов мы переймем и добьемся хороших результатов, чтобы медицинская помощь была доступна не только для барнаульцев и жителей близлежащих районов, но и для живущих в самых отдаленных селах Алтайского края», - подчеркнул главврач учреждения Константин Смирнов.