Следователи проводят проверку по факту падения плитки со стены дома на жительницу Барнаула

Новости 11.01.2019 2:50 45

Следственный отдел по Индустриальному району Барнаула СУ СК РФ по Алтайскому краю зарегистрировал материал доследственной проверки по факту получения травмы головы 52-летней жительницей Барнаула. На женщину упала облицовочная плитка, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

Следствие установило, что днем 9 января текущего года потерпевшая вышла из салона красоты, который расположен в многоэтажном жилом доме. Когда женщина стала спускаться со ступеней, ей на голову со стены восьмого этажа упала облицовочная керамическая плитка. С открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга женщину доставили в городскую больницу, где ей оказана медицинская помощь.

В ходе проверки следователи выяснят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.