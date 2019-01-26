Дешевле, чем поездом: глава Республики Алтай оценил новые рейсы на Урал и Байкал

Новости 11.01.2019 2:17 58

Правительство Российской Федерации утвердило список субсидируемых Росавиацией маршрутов на 2019 год. Республика Алтай получила пять направлений, в том числе и новые - в Казань, Екатеринбург и Иркутск. Свой комментарий на этот счет глава региона Александр Бердников разместил на странице в Facebook.



«Получение субсидий позволит нам в этом году существенно расширить географию полетов и предложить нашим жителям и гостям добираться до Горного Алтая с наибольшим комфортом и меньшими затратами по времени. Мы продолжаем работу в данном направлении и работаем над организацией авиарейсов в другие города России», - отметил Бердников.

Так, авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») уже выполняет рейсы по субсидируемым маршрутам в Новосибирск и Красноярск на самолетах Ан-28 и L-410. Загрузка этих бортов зачастую составляет 100%.

«Рейс на Екатеринбург стартует уже с понедельника, 14 января. Цена билета в одну сторону составит всего 6 тысяч рублей - это дешевле, чем добираться до столицы Урала по железной дороге. В мае мы запускаем самолеты на Казань, а летом – на Иркутск. Здесь тарифы пока проходят процедуру утверждения», – подчеркнул руководитель региона.

Рейс на Екатеринбург будет выполнять по понедельникам и пятницам авиакомпания «Руслайн» на самолете CRJ-200 вместимостью до 50 человек. Самолеты такой же вместимости будут летать на рейсах авиакомпании «ЮВТ АЭРО» в Казань.



Маршрут Горно-Алтайск – Иркутск запустит авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines), он будет выполняться на самолете Embraer-170 вместимостью до 78 человек. Все эти направления будут действовать два раза в неделю.



«Рейсы на Москву по-прежнему выполняются дважды в неделю и уходят практически с полной загрузкой. К началу активного туристического сезона они традиционно станут ежедневными. Мы продолжаем работать над привлечением на маршрут второго перевозчика, уверен, в скором времени и здесь будет найдено приемлемое решение», - добавил Александр Бердников.