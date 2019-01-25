Принятый закон против медфальсификата ужесточит наказание - Александр Прокопьев

Новости 11.01.2019 15:08 50

10 января Госдума в первом чтении одобрила законопроект об уголовной ответственности за онлайн-продажу поддельных медикаментов.

«Сегодня сделан еще один шаг в борьбе с такой проблемой международного масштаба как фармпиратство и фальсификация медицинской продукции. В первом чтении принят пакет законопроектов о противодействии распространению лекарственного фальсификата через интернет», - прокомментировал решение Государственной Думы один из разработчиков данных законов член думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Александр Прокопьев.

По его словам, одобрение Госдумой данных инициатив - это логичное продолжение принятых ранее в России решений по борьбе с лекарственным фальсификатом. «И в частности разработанного и принятого нами в 2014 году закона, который ввел в Уголовный кодекс три новых состава преступления, такие как «незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий», «оборот недоброкачественных, незарегистрированных и фальсифицированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок, содержащих запрещенные компоненты» и «изготовление и использование поддельных документов на лекарственные средства и медицинские изделия, а также изготовление поддельной упаковки лекарственных средств и медицинских изделий». В особо тяжких случаях наказание по ним предусмотрели самое суровое - 12 лет лишения свободы».

«Как показала практика, это решение дало свои положительные результаты, - отметил Александр Прокопьев, - за время действия этих норм, значительно выросло число возбужденных по ним уголовных дел. Если в 2015 году Следственный комитет возбудил их всего 10, то в 2016 – уже 25, а в 2017 – 39. А по данным Росздравнадзора в аптечных сетях количество фальсификата за 4 года сократилось в 2 раза».

Однако, как подчеркнул депутат, риск покупки фальсифицированного лекарства через интернет пока остается высоким - для некоторых сайтов достигает почти 100%. «Вот почему нами были разработаны и одобрены сегодня в первом чтении поправки в Уголовный и Административный кодекс РФ, направленные на решение этой проблемы в сети. Срок наказания за распространение фальшивых лекарств через Интернет согласно им должен быть аналогичным для совершаемых в офлайне. К сожалению, сегодня такие преступления, совершаемые в интернет-сети, квалифицируются как экономические и наказания по ним минимальны. Это фактически развязывает руки тем, кто наживается на здоровье и жизнях людей. И такому положению вещей необходимо положить конец. Вынося на рассмотрение парламента данные законодательные инициативы, исходили именно из этого».