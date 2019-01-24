Следователи закрыли уголовные дела барнаульских «экстремистов»

Новости 11.01.2019 15:37 91

Следственный комитет прекратил уголовные дела в отношении Марии Мотузной и Андрея Шашерина, которых обвиняли по «экстремистской» 282 статье УК. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Дела прекращены из-за декриминализации статьи. Мария Мотузная уже поделилась эмоциями в Twitter.

«У меня нет слов, одни эмоции, правда! Я не думала, что этот день вообще настанет! Спасибо большое всем! Особенно моему крутейшему адвокату и «Агоре» [международная правозащитная группа, - прим. «Политсибру»], вообще каждому, кто помогал в огласке и поддерживал! Этого бы не было без вас, СПАСИБО!», - написала она.

Как рассказал «Коммерсанту» адвокат Мотузной Алексей Бушмаков, уголовное дело прекращено лишь по 282-ой статье.

«По обвинениям по ч. 1 ст. 148 (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, но это не реабилитирующие основания. <..> Следствию для прекращения дела нужна явка Марии Мотузной в Следственный комитет и ее согласие на прекращение уголовного дела. По ч. 1 ст. 148 ей ничего не угрожает. Хотя нужно посмотреть — не появилось ли что-нибудь нового у следователей по этому делу. При том объеме обвинения, который мы наблюдали в суде, это дело нужно закрыть и забыть о нем», - прокомментировал Бушмаков.

Он отметил, что у Андрея Шашерина без реабилитирующих оснований также остается дело по ч. 1 ст. 148.

Мотузная в Twitter сообщила, что Шашерин «будет подавать на реабилитацию и возмещение вреда».

Соответственно, Росфинмониторинг исключил барнаульцев из списка экстремистов.

В СК уточняют, что по еще нескольким уголовным делам в отношении других граждан в крае расследования пока продолжаются. Речь и идет о студенте Данииле Маркине (ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 148 УК РФ) и Антоне Ангеле (дело возбуждено по ч. 1 ст. 282 УК РФ).