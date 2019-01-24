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Замначальника транспортной полиции Сибири найден мертвым в Новосибирске

Новости
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Врио замначальника управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу Руслан Кулиев найден мертвым. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, сообщила «Тайга.инфо».

Как пояснили журналистам в ведомстве, Кулиев мог пропасть без вести несколько дней назад. Полковник полиции был найден мертвым около железнодорожных путей в Новосибирске. Возможную причину смерти пока не называют.

Руслан Кулиев был заместителем начальника УМВД на транспорте округа по оперативной работе с 2012 года. Ранее работал в полиции Первомайского РОВД Новосибирска, служил в управлении по борьбе с организованной преступностью областного управления МВД в отделе по борьбе с бандитизмом, возглавлял отдел по борьбе с этнической преступностью.

Автор: Анна Перевощикова

Фото: сибфоут.мвд.рф

#полиция #сибирь #новосибирск