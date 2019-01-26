Бывший начальник алтайского Главстроя назначен первым замгубернатора Курской области

Новости 20.01.2019 5:30 476

Экс-руководитель алтайского Главстроя Станислав Набоко с 21 января приступит к обязанностям первого замгубернатора Курской области. Информация об этом размещена на офсайте администрации региона. Назначение можно считать мини-сенсацией: два последних года, после того, как Набоко покинул Алтай, он работал далеко не на ключевой должности в Сибирском управлении Ростехнадзора.

Согласно постановлению, у врио губернатора Курской области Романа Старовойта с понедельника появится универсальный первый заместитель, который будет курировать вопросы экономики, развития внешних связей, потребительского рынка, малого предпринимательства и лицензирования, труда и занятости населения, промышленности и транспорта, дорожного строительства, физкультуры и спорта, обеспечения деятельности мировых судей.

Примечательно, что Набоко отойдет не только одно из направлений, которые в настоящий момент курирует другой замгубернатора – Алексей Смирнов (с 21 января прекратит отвечать за вопросы потребрынка, малого предпринимательства и лицензирования), но и все «доходные» направления, курируемые другим недавно назначенным замом губернатора Максимом Бесхмельницым, пишет kursktv.ru.

Станиславу Набоко 45 лет. Он родился в Барнауле. Высшее образование получил в Алтайском государственном техническом университете. Семь лет работал в одной из энергокомпаний Алтайского края. Параллельно занимал кресло депутата в краевом Заксобрании. В 2014 году получил пост начальника местного Главстроя. Уже через два года его покинул. К работе Набоко в то время высказывалось немало претензий на страницах СМИ.

Интересно, что в Алтайском крае незадолго до выборов губернатора в сентябре 2018 года активно циркулировали слухи о том, что Станислав Набоко может вернуться в структуру исполнительной власти. Правда при этом подразумевалось не кресло в Минстройтрансе (правопреемник Главстроя), а должность одного из заместителей главы региона. Впрочем, все это так и осталось на уровне слухов.

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