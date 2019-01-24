Минпросвещения РФ предложило запретить усыновление более одного ребенка в год

Новости 11.01.2019 17:32 43

Минпросвещения РФ разработало законопроект, один из пунктов которого запрещает опекунам усыновлять более одного ребенка в год. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова высказалась против данного ограничения, сообщил ТАСС.

Законопроект был размещен 29 декабря на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Документ, в частности, предполагает запрет на усыновление более одного ребенка в год, за исключением случаев усыновления братьев и сестер, а также детей, которые ранее находились под опекой или были усыновлены одним лицом или супругами и воспитывались вместе.

«Существующая практика показывает, что большое количество семей, имея собственных детей, берут на воспитание и несколько приемных, и такие семьи необходимо поддерживать, а не создавать условия для того, чтобы детские сиротские учреждения пополнялись новыми детьми», - приводит слова Кузнецовой пресс-служба детского омбудсмена.

Также согласно законопроекту, граждане, желающие стать усыновителями или опекунами, должны проходить обязательное социально-психологическое обследование граждан. По мнению Кузнецовой, данная норма должна быть предложена только совместно с проектом подзаконного нормативного акта, утверждающего примерную методику проведения психологического обследования, его содержания, порядок пересмотра и оспаривания результатов.