В новый год с новыми рекордами: Барнаульская ТЭЦ-3 произвела максимум электроэнергии и тепла

Новости 11.01.2019 17:55 69

Барнаульская ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании по итогам 2018 года побила собственные рекорды годовой выработки электрической и тепловой энергии. По состоянию на 00.00 часов 1 января 2019 года станция произвела 2635,7 млн кВт-ч электроэнергии и 3074 тысяч Гкал тепловой.

Выработка электроэнергии в сравнении с рекордом 2017 года выросла на 2,8 %. Объем производства тепловой энергии в сравнении с аналогичным периодом увеличился на 10,4%.

Увеличение годовой выработки электроэнергии на ТЭЦ-3 происходит уже на протяжении четырех лет, начиная с 2015 года.

Специалисты связывают такую динамику с высокой степенью готовности ТЭЦ-3 к несению нагрузок, надежностью оборудования и экономической эффективностью производства, то есть низкой стоимостью производства станцией 1 МВт-ч электрической энергии. Кроме того, на востребованность электроэнергии ТЭЦ повлияло и снижение выработки ГЭС Сибири относительно прошлого года.