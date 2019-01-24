Барнаульская ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании по итогам 2018 года побила собственные рекорды годовой выработки электрической и тепловой энергии. По состоянию на 00.00 часов 1 января 2019 года станция произвела 2635,7 млн кВт-ч электроэнергии и 3074 тысяч Гкал тепловой.
Выработка электроэнергии в сравнении с рекордом 2017 года выросла на 2,8 %. Объем производства тепловой энергии в сравнении с аналогичным периодом увеличился на 10,4%.
Увеличение годовой выработки электроэнергии на ТЭЦ-3 происходит уже на протяжении четырех лет, начиная с 2015 года.
Специалисты связывают такую динамику с высокой степенью готовности ТЭЦ-3 к несению нагрузок, надежностью оборудования и экономической эффективностью производства, то есть низкой стоимостью производства станцией 1 МВт-ч электрической энергии. Кроме того, на востребованность электроэнергии ТЭЦ повлияло и снижение выработки ГЭС Сибири относительно прошлого года.
«Для нас стало хорошей традицией завершать год рекордом. Но результат работы всей станции – это, в первую очередь, результат работы каждого отдельного сотрудника. Специалисты нашей компании настоящие профессионалы и доказывают это своим каждодневным трудом. Достигнутые нами в прошлом году показатели являются не просто очередным рекордом, а гарантией для наших потребителей в том, что ТЭЦ-3 является надежным источником тепла и света, а значит и уюта в домах», - отметил директор Барнаульской ТЭЦ-3 и Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.