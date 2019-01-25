Всплеск заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае ждут к концу января

Новости 11.01.2019 18:26 48

Эпидемический подъем заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае будет в конце января – начале февраля, когда дети выйдут с зимних каникул. Об этом рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольга Егорова на пресс-конференции в региональном Минздраве 10 января.

Пока в крае спокойная эпидемиологическая обстановка. По данным краевого Роспотребнадзора, за первую неделю нового года было зарегистрировано 8 300 случаев ОРВИ, в Барнауле - 6 200, что ниже эпидемических порогов в крае на 25%, а в Барнауле – на 11%.

«Традиционно эпидемический подъем начинается в конце января - дети вышли с каникул. По многолетнему опыту мы знаем, что заражению, прежде всего, подвержены именно школьники и воспитанники детских садов», - сказала Ольга Егорова.

Отметим, что с середины декабря введены ограничительные мероприятия, которые предусматривают возможность приостановки учебы на 7 дней, если заболело более 20% детей в классе или группе.