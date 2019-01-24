Мэр Красноярска заставил подчиненных показать свои страницы в соцсетях

Новости 11.01.2019 18:52 47

Мэр Красноярска Сергей Еремин обязал чиновников отчитаться о личных страницах в соцсетях и интернете. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на соответствующее распоряжение мэра.

Показать свои странички мэру нужно до 1 апреля 2019 года. Это следует из распоряжения главы города Сергея Еремина, опубликованного на сайте администрации города.

В документе говорится, что муниципальным служащим необходимо предоставить адреса сайтов и страниц в интернете, на которых они в 2018 году размещали «общедоступную информацию» и «данные, позволяющие их идентифицировать».

Также сказано, что служащим не нужно отчитываться о случаях, когда они размещали сведениях в рамках исполнения должностных обязанностей.

Непредоставление сведений является основанием для увольнения со службы, подчеркивается в документе.