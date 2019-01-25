Афиша «Политсибру»: куда сходить в Барнауле 11-13 января

Новости 11.01.2019 19:10 65

Праздничные дни закончились, но выходные никто не отменял. Читайте афишу «Политсибру» и планируйте, куда отправитесь с друзьями или родными, чтобы набраться сил перед новой рабочей неделей.

Кинотеатры

Крид-2 16+

Рейтинг на Кинопоиске: 7,1

Следующий противник Адониса Крида тесно связан с историей его семьи, что лишь повышает ставки перед предстоящим выходом на ринг. Рокки Бальбоа всегда будет на стороне Крида, и вместе они выйдут на битву с призраками их общего прошлого.

Начни сначала 16+

Рейтинг на Кинопоиске: 6,5

Майя уже перестала надеяться, что ее мечты осуществятся, но вдруг она получает работу в большой корпорации. И теперь у нее есть шанс доказать снобам с Мэдисон Авеню, что врожденный талант и блестящий креатив так же важны, как и диплом престижного университета.

Путь домой 6+

Рейтинг на Кинопоиске: -

Собака по имени Белла оказывается в сотнях километров от любимого хозяина. Впереди у неё много приключений, удивительных открытий и опасностей, но Белла не отчаивается: она обязательно вернется домой, чего бы ей это не стоило.

Мэри Поппинс возвращается 6+

Рейтинг на Кинопоиске: 6,8

Фильм рассказывает о новых приключениях Мэри и ее друга Джека, которым предстоит встретиться с представителями следующего поколения семейства Бэнкс.

1+1: Голливудская история 16+

Рейтинг на Кинопоиске: -

Пентхаус в Нью Йорке, целый гараж коллекционных автомобилей и миллиарды скучающих президентов на банковском счету. Если есть тот, кто готов рискнуть состоянием ради минуты подлинного счастья, найдется и тот, кто ему в этом поможет.

Театры

Три поросенка 2+

Где: Алтайский Государственный кукольный театр «Сказка»

Когда: 12 января в 13:00

«Жили-были на свете три поросенка. Три брата…», - начинается известная детская сказка. В ожидании зимы трём озорным поросятам предстоит построить дом.

Два ангела, четыре человека 16+

Где: Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина

Когда: 11 января в 18:30

Главный герой спектакля Пашкин является вполне заурядным человек средних лет. Он похож на вас или кого-то из ваших соседей. А ангел-Стронциллов поразительно напоминает аферистов, которые попадались в жизни почти всем.

Переоценка своего жизненного пути, поступков и мыслей ждет главного героя. За долгим ночным разговором ангела и человека интересно наблюдать. Они успеют поговорить обо всем: о жизни и смерти, о Боге и Сатане, о добре и несправедливости.

Концерт

Группа «Папа Карла Маркса»

Где/когда: Hairy Lemon Pub 12 января в 22:00, Harat’s Pub 11 января в 22:00

Группа исполнит популярные композиции в таких стилях как латино, диско, регги.