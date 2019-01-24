Афиша «Политсибру»: куда сходить в Барнауле 11-13 января

Праздничные дни закончились, но выходные никто не отменял. Читайте афишу «Политсибру» и планируйте, куда отправитесь с друзьями или родными, чтобы набраться сил перед новой рабочей неделей.
Рейтинг на Кинопоиске: 7,1
Следующий противник Адониса Крида тесно связан с историей его семьи, что лишь повышает ставки перед предстоящим выходом на ринг. Рокки Бальбоа всегда будет на стороне Крида, и вместе они выйдут на битву с призраками их общего прошлого.
Рейтинг на Кинопоиске: 6,5
Майя уже перестала надеяться, что ее мечты осуществятся, но вдруг она получает работу в большой корпорации. И теперь у нее есть шанс доказать снобам с Мэдисон Авеню, что врожденный талант и блестящий креатив так же важны, как и диплом престижного университета.
Рейтинг на Кинопоиске: -
Собака по имени Белла оказывается в сотнях километров от любимого хозяина. Впереди у неё много приключений, удивительных открытий и опасностей, но Белла не отчаивается: она обязательно вернется домой, чего бы ей это не стоило.
Рейтинг на Кинопоиске: 6,8
Фильм рассказывает о новых приключениях Мэри и ее друга Джека, которым предстоит встретиться с представителями следующего поколения семейства Бэнкс.
Рейтинг на Кинопоиске: -
Пентхаус в Нью Йорке, целый гараж коллекционных автомобилей и миллиарды скучающих президентов на банковском счету. Если есть тот, кто готов рискнуть состоянием ради минуты подлинного счастья, найдется и тот, кто ему в этом поможет.
Где: Алтайский Государственный кукольный театр «Сказка»
Когда: 12 января в 13:00
«Жили-были на свете три поросенка. Три брата…», - начинается известная детская сказка. В ожидании зимы трём озорным поросятам предстоит построить дом.
Где: Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина
Когда: 11 января в 18:30
Главный герой спектакля Пашкин является вполне заурядным человек средних лет. Он похож на вас или кого-то из ваших соседей. А ангел-Стронциллов поразительно напоминает аферистов, которые попадались в жизни почти всем.
Переоценка своего жизненного пути, поступков и мыслей ждет главного героя. За долгим ночным разговором ангела и человека интересно наблюдать. Они успеют поговорить обо всем: о жизни и смерти, о Боге и Сатане, о добре и несправедливости.
Где/когда: Hairy Lemon Pub 12 января в 22:00, Harat’s Pub 11 января в 22:00
Группа исполнит популярные композиции в таких стилях как латино, диско, регги.