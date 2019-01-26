Алтайская лыжница стала мастером спорта России международного класса

Новости 11.01.2019 21:15 62

Спортсменке из Алтайского края Яне Кирпиченко присвоено звание мастера спорта России международного класса. Приказ о присвоении звания опубликован 9 января на сайте Минспорта России, сообщил «Алтайский спорт».

По итогам спортивного сезона 2017/2018 Яна Кирпиченко стала первой в рейтинге Федерации лыжных гонок России среди лыжниц-юниорок до 23 лет. В начале февраля прошлого года она завоевала золотую и бронзовую медали на молодёжном чемпионате мира в Швейцарии. К текущему сезону лыжница готовилась в женской сборной России в группе тренера национальной команды Маркуса Крамера, выступала в её составе на первых этапах Кубка мира. Накануне алтайская лыжница стала бронзовым призером Кубка Скандинавии.

Сейчас Кирпиченко находится в Финляндии, где 21 января в Лахти стартует очередной молодёжный чемпионат мира.