О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями Вторая волна закрытия ТЦ ЕДГ-2019 Да будет свет!
Скандал с декларациями
Вторая волна закрытия ТЦ
ЕДГ-2019
Да будет свет!

«Росводоканал Барнаул» списал потребителям пеню

Новости
69
0

Барнаульский водоканал подвел итоги акции для абонентов, имеющих задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения, «В Новый год – без долгов». Она завершилась 30 декабря.

В акции приняли участие почти 130 человек – жители частного сектора и домов с непосредственной формой управления, чей долг за водоснабжение, водоотведение и полив превышал два месяца. Чтобы списать пеню – в среднем она составляла 2100 рублей – абоненты должны были полностью погасить задолженность. В итоге в рамках акции потребители оплатили более 741 тыс. рублей.

«Оплата услуг ресурсоснабжающей организации своевременно и в полном объеме – обязанность абонента. Именно на это направлена акция. Жители могли рассчитаться с долгами, не оплачивая дополнительные суммы. И теперь у них есть возможность рассчитываться за услуги, не нарушая законодательство – до 10 числа каждого месяца», - отметила коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Татьяна Колганова.

Автор: Анна Перевощикова

#росводоканал #барнаул