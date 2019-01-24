«Росводоканал Барнаул» списал потребителям пеню

Новости 11.01.2019 22:20 53

Барнаульский водоканал подвел итоги акции для абонентов, имеющих задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения, «В Новый год – без долгов». Она завершилась 30 декабря.

В акции приняли участие почти 130 человек – жители частного сектора и домов с непосредственной формой управления, чей долг за водоснабжение, водоотведение и полив превышал два месяца. Чтобы списать пеню – в среднем она составляла 2100 рублей – абоненты должны были полностью погасить задолженность. В итоге в рамках акции потребители оплатили более 741 тыс. рублей.