«Росводоканал Барнаул» списал потребителям пеню

Барнаульский водоканал подвел итоги акции для абонентов, имеющих задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения, «В Новый год – без долгов». Она завершилась 30 декабря.
В акции приняли участие почти 130 человек – жители частного сектора и домов с непосредственной формой управления, чей долг за водоснабжение, водоотведение и полив превышал два месяца. Чтобы списать пеню – в среднем она составляла 2100 рублей – абоненты должны были полностью погасить задолженность. В итоге в рамках акции потребители оплатили более 741 тыс. рублей.
«Оплата услуг ресурсоснабжающей организации своевременно и в полном объеме – обязанность абонента. Именно на это направлена акция. Жители могли рассчитаться с долгами, не оплачивая дополнительные суммы. И теперь у них есть возможность рассчитываться за услуги, не нарушая законодательство – до 10 числа каждого месяца», - отметила коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Татьяна Колганова.