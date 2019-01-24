По стопам барнаульских коллег. В Новосибирске будут судить руководителя планетария

Новости 11.01.2019 20:03 53

Следственный комитет Новосибирской области закончил расследование уголовного дела руководителя «Детско-юношеского центра «Планетарий». Сергей Масликов обвиняется по 10 эпизодам, связанным со взятками и финансовыми махинациями, сообщает пресс-служба областного ведомства.

Как говорят следователи, с 2014 по 2017 год Масликов сдавал в аренду оборудование - видеоаппаратуру, световую и звуковую технику. Однако она принадлежит департаменту земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. За это он в сумме получил около 700 тысяч рублей, которыми позже распорядился с расчетного счета планетария.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.

Отметим что, в феврале 2018 года Сергей Масликов был арестован по подозрению в получении взятки в 190 тысяч рублей. Позже меру пресечения поменяли на домашний арест, а в августе Масликова отпустили под подписку о невыезде. Общественность Новосибирска активно поддерживает руководителя планетария.

Руководитель Барнаульского планетария Павел Ягодкин и его заместитель Галина Шкловская также в прошлом году попали под суд. Им инкриминировали нарушение авторских прав за демонстрацию фильмов без разрешения правообладателей. В октябре суд вынес приговор – 10 месяцев условно получил Ягодкин, 8 месяцев (также условно) дали Шкловской. Однако руководитель подал аппеляцию. Он настаивает на полной невиновности как своей, так и коллеги.

Заседание должно было состояться 18 января. В разговоре с «Политсибру» руководитель Барнаульского планетария сообщил, что подал заявление о переносе слушаний на две недели из-за болезни адвоката.

Комментировать ситуацию новосибирского коллеги Ягодкин не стал, а возможную системность случаев не подтвердил. Никакого «заговора» в обвинениях директоров планетариев директор не видит. «Здесь свое, там свое», - отметил он.